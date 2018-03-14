Mehmetçiğe Afrin’de alçak tuzak

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı
Harekatı'nda teröristler tarafından bombayla tuzaklanan Kuran'ı Kerim'i yerden kaldıran Uzman Çavuş
Orhan Sürmen şehit oldu. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında 23 yaşındaki İstihkâm Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce bombayla tuzaklanmış halde yere bırakılan Kuran'ı Kerim'i alarak yüksek bir yere koyarken yaşanan patlamada şehit olduğu öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen şehit uzman çavuşun Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görevli olduğu ve Afrin'deki operasyonda görevli unsurlar arasında yer aldığı bildirildi. Sürmen'in şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Şehit Sürmen'in Kahramanmaraş'taki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.