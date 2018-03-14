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Mehmetçiğe Afrin’de alçak tuzak

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Mehmetçiğe Afrin’de alçak tuzak
Afrin'de yürütülen Harekatı'nda teröristler tarafından bombayla tuzaklanan Kuran'ı Kerim'i yerden kaldıran Orhan Sürmen şehit oldu. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında 23 yaşındaki İstihkâm Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce bombayla tuzaklanmış halde yere bırakılan Kuran'ı Kerim'i alarak yüksek bir yere koyarken yaşanan patlamada şehit olduğu öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen şehit uzman çavuşun Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görevli olduğu ve Afrin'deki operasyonda görevli unsurlar arasında yer aldığı bildirildi. Sürmen'in şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından 'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Sürmen'in Kahramanmaraş'taki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
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Mehmetçiğe Afrin’de alçak tuzak
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