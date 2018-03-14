Merhum Gazeteci İsmail Güneş’in anıları orada yaşatılacak

Yaklaşık 9 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında olduğu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Sivas Muhabiri İsmail Güneş'e ait kol saati ve basın kartı, Eşi Yasemin Güneş tarafından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesine bağışladı.

Yaklaşık 9 yıl önce 25 Mart 2009 Çarşamba günü BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekileri Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopter Göksun İlçesi dağlık kesiminde düşmüş ve kazada Yazıcıoğlu ile birlikte BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe ile İHA Muhabiri İsmail Güneş hayatını kaybetmişti. Merhum gazetecinin eşi Yasemin Güneş de eşine ait kol saati ve basın kartını, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesine bağışladı. Büyük birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar'ın da eşlik ettiği Yasemin Güneş, Türkiye'de ilk kez bir müzede eşinin adının ve anılarının yaşayacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



İSMAİL GÜNEŞ'İN ANILARI KOCAELİ BASIN MÜZESİNDE YAŞAYACAK

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesinde açıklama yapan Yasemin Güneş, "İsmail'in adı maalesef sadece ABD'de bir müzede yaşıyordu. Maalesef diyorum çünkü Türkiye'de herhangi bir müzede İsmail'in adı geçmiyordu. Amerika'da bir eyalette bir basın müzesinde, görev başında rahmetli olan gazetecilerin isimlerinin yaşatıldığı bir yer var. Orada da Uğur Mumcu'ların olduğu alanda İsmail'in de adı yazıyor. O yüzden Türkiye'de böyle bir müzede İsmail'in adı olması benim için çok mutluluk verici. Bu sayede bir isteğim de yerine getirilmiş oldu" dedi.



"BAĞIŞLANAN EŞYALAR ÖNEMLİ ESERLER"

Müzeye bağışlanan eşyaların önemli bir eser olduğunu ifade eden Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ise, "Onun anısının yaşaması noktasında bizim meslek büyüğümüz sonuçta. Biz burada esasında kendimize yatırım yapıyoruz. Çünkü herkes bir gün ebediyete intikal edecek. Önemli olan bu manada isimlerin yaşaması. Bizlerin en büyük serveti bu anılarımızı yaşatılması. İsmail Güneş'in adının müzemizde isminin yaşaması bizim için de çok ayrı bir onur" diyerek katkılarından dolayı Yasemin Güneş'e plaket takdim etti.



"BİZİM EVİN İLK OCAĞI MUHSİN BAŞKANIN PARASIYLA ISINDI"

Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş daha sonra Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen Muhsin Yazıcığolu Liderlik Akademisine konuşmacı olarak katıldı. Burada merhum Muhsin Yazıcıoğlu, eşi ve kendisinin bir anısını gözyaşları içinde anlatan Güneş, "İsmail'le çok zor şartlarda evlenmiştik. Evimizde sobamız yoktu. Kış gelince İsmail'de soba ve kömür almak için çare arıyordu. Bir gün eve geldiğimde sobanın kurulmuş ve yanar vaziyette olduğunu görünce merak ettim sordum. İsmail'de 'Ben partiye gittim. Orada Muhsin Başkanla sohbet ettik. Yanımdaki kişi bana bir zarf uzattı. Zarfın içerisine baktığımda çok para vardı. Dedim ki Başkanım bu nedir, 'İsmail düğün hediyen. Nikah şahidin olamadım, düğün hediyen.' Başkanım bunu kabul edemem rüşvet aldı derler. 'Hayır İsmail ihtiyacın neyse onu alacaksın.' Tabi İsmail o parayı alıyor, gidiyor kömür ve soba alıyor. Bizim evin ilk ocağı Muhsin Yazıcıoğlu'nun parasıyla ısındı. Tabi sonu böyle olmasaydı iyiydi ama yola çıktığınız insanların, yolunda öldüğünüz insanlar da çok önemli. Ben Muhsin başkanın parasıyla ısınabildiğim için de Allah'a şükrediyorum" şeklinde konuştu.