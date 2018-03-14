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Sınırdaki birliklere gönderilen takviye askeri araçlar Hatay'a ulaştı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 19:21
Sınırdaki birliklere gönderilen takviye askeri araçlar Hatay'a ulaştı
Harekat kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların Hatay'a ulaştığı bildirildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

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ZPT'LER REYHANLI VE HASSA'DA

Harekat kapsamında Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcılarının da yer aldığı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine geldi.

Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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Sınırdaki birliklere gönderilen takviye askeri araçlar Hatay'a ulaştı
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