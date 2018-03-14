Haberler Gündem Haberleri Sınırdaki birliklere gönderilen takviye askeri araçlar Hatay'a ulaştı

Sınırdaki birliklere gönderilen takviye askeri araçlar Hatay'a ulaştı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi. Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 14.3.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 19:21