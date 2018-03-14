Son dakika: Cumhurbaşkanı son rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 486 olduğunu açıkladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hekimleri kabul eden Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin derdinin Afrin'i işgal olmadığını belirterek, "Bizim derdimiz bu terör koridorunu en doğusundan, en batısına teröristlerden tamamen temizlemektir. Temizleyeceğiz ki bizim sınırlarımız rahat olsun. 911 kilometre sınırımız var, kolay değil" dedi.

"HEPSİNE ANLATTIM. HİÇ BİRİSİNDEN SES ÇIKMADI!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki durumla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var? Rusya, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor?

İşte Güneydoğu'da bu teröristler okullarımızı bombalamadı mı, yakmadı mı? Hastanelerimiz yakmadı mı, bombalamadı mı? Sen tedavi olacaksın ya, senin yakınların tedavi olacak ya. Ben Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, ama geliyorsun benim Kürt vatandaşımın, Kürt kardeşimin tedavi olduğu hastaneyi yakıyorsun. Benim Kürt evladımın, Kürt kardeşimin okuduğu okulu yakıyorsun.

Bunlar bu şekilde cani, vahşi. Bunların Afrin'de olanlardan ne farkı var, PYD/YPG. Ey Amerika bak! Bunlar PKK'nın ta kendisidir. PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorum diyorsun, ama senin askerin, subayın PYD'ye Amerika'nın kokartını takıyor, onunla kol kola yan yana benim askerime karşı savaşıyor. Geri adım yok, sonuna kadar."

Terör örgütleriyle birlikte hareket eden ülkelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Tillerson'a özellikle anlattım. Bu silahları neden buraya getiriyorsunuz? diye sordu. Hiçbir ses yok." dedi.