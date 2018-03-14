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Son Dakika Haberi: Moody’s’e kapak gibi cevap!

Son dakika haberi... geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük enerji şirketlerinden `in (GE) `su John Flannery`i Beştepe’de kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından çok önemli bir açıklama açıklama şirketin genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO’su `ten geldi.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 12:25
Son Dakika Haberi: Moody’s’e kapak gibi cevap!

, "Moody's notunuzu ne yaptı, açıkçası bilmiyorum ama GE için yatırımda öncelikli ülkelerden biri Türkiye" dedi.

"TÜRKİYE'DE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya Gazetesi'ne konuşan Dimitrief, "Moody's'in ne yaptığından açıkçası haberdar değilim ama evet buradayız, Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz. Birçok görüşmemizde bunu ortaya koyuyoruz. Uzun vadeli stratejimizin bir parçası Türkiye. Şimdi sağlık alanında yatırımlarla çok yakından ilgiliyiz. Kamu özel sektör işbirlikleri bu anlamda çok etkileyici. Türkiye; sağlık sisteminde sadece erişebilirliği değil kaliteyi artırmayı da hedefliyor. Bu açıdan GE için önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Biz 70 yıldır buradayız; ekonomide ne tip bir gelişme olursa olsun buradaki varlığımız çok önemli bizim için" dedi.

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Son Dakika Haberi: Moody’s’e kapak gibi cevap!
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