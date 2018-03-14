Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

Son Dakika Haberi: Uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

Son dakika haberi... İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz Türkiye'ye getirilmedi. Gebeş'in babasının ricası üzerine Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 15:28
Son Dakika Haberi: Uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın askeri pilotuna kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordurdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordurmak istedi.

Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti.

Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotu ile irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

Kule, 'Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.

Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem.

Kule: Anlaşıldı teşekkürler.

Uçak kazasında ölen Mina Başaran ve arkadaşlarının son görüntüleri

Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer böyle gitti
Düşen Türk uçağının kokpit ekibinin İstanbul'daki son konuşmaları ortaya çıktı
10 cenaze Türkiye'de...
Düşen özel uçağın kaptanı Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN