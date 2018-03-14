Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo hakkında açıklamalarda bulundu

İŞTE ALİ ÇINAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMA...

Başkan Trump ile Dışişleri Bakanı Tillerson arasındaki gerginlik geçen seneden beri devam etmekle beraber, son 3-4 aydır Tillerson görevden ayrılacağı ve yerine CIA Başkanı Pompeo geleceği söyleniyordu. Bakan Tillerson, İngiltere'de Rus ajan ve kızının zehirlenme olayında İngiltere gibi Rusya'yı suçlaması, Başkan Trump'ın tepkisini çekmişti ama görevden alınmasında kesin neden olarak görülmüyor elbette.

Tillerson, ABD'de Twitter yolu ile kovulan ilk bakan oldu. Tillerson, bakanlığı döneminde birçok pozisyonu dolduramadı, kurumdaki çalışanları ile iyi iletişimi olmadı, prensiplerinden vazgeçmedi.

TRUMP İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORDU



Katar, İklim Değişikliği, İran Antlaşması, Ticaret, Kudüs'e büyükelçiliğin taşınması ve Rusya konusunda farklı söylem ve fikir ayrılıkları oldu. Az da olsa Mısır Politikasında Trump ile de farklı düşündü. Trump da haklı olarak kendiyle uyumlu çalışanları olmasını istiyor.

TILLERSON'IN GÖREVDEN ALINMASI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Özellikle 19 Mart'taki görüşmenin iptal olacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bugün akıllardaki soru Menbiç sürecinin nasıl işleyeceği...

Gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı'nın daha önce yaptığı bazı düşünce kuruluşlarındaki demeçlerinde YPG'ye partnerimiz dediği ve iyi isler yaptığını dile getirdi. O nedenle ABD dış politikasında yeni bakan olsa da değişiklik beklenmesi yanlış olur. Ama Bakanlığı toparlama aşamasında Pompeo liderlik gösterir.

Menbiç konusunda Pompeo'nun Türkiye ile ters düşeceğini zannetmiyorum ama kısa dönemde YPG politikasında değişiklik olmaz. Yani Tillerson'ın gidişi ABD Türkiye'ye karşı dış politikasında çok büyük değişimlere sebep olmayacaktır.

POMPEO KİMDİR?

ABD Kongresinde 3 dönem görev yaptı. Harvard Üniversitesi hukuk mezunu. Muhafazakar ve Şahin kesimden bir isim. İran konusunda sert yaklaşımları var. Suudi Arabistan ve BAE'ye yakın bir isim olarak göze çarpıyor.

Cumhuriyetçi Başkan adaylarından Senatör Rubio'yu desteklemişti. Obama'yı dış politikada en çok sert eleştirenlerden biri oldu. Müslümanlara yönelik eleştirisel demeçleri bulunuyor. Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini eleştiriyor ve Esad'ın gitmesi gerektiğini düşünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı olarak atanacak Pompeo'nun Kongreden onay alması lazım. Çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için sorun çıkacağını düşünmüyorum.

POMPEO'NUN TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİSİ NASIL?

Kongrede olduğu 6 yıl boyunca Türk Dostluk Grubu Üyesi idi. Ermeni Tasarısı'nı desteklemedi. Ermeni Kurum -ANCA- tarafından C+ notu karnesi var. Kıbrıs konusunda da Türkiye aleyhinde olmadı. HRES 75 adlı Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyanlara yönelik soykırımı kınayan tasarıyı imzaladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'yi İran'a benzetmişti ve Twitter yolu ile eleştirilerde bulunmuştu. Pompeo'nun Türkiye'ye karşı en olumsuz yaklaşımı bu diyebiliriz.

CIA Başkanı olduktan sonra ilk yurtdışı gezisini de Türkiye'ye yaptı. Pompeo, Washington'da yapılan bir etkinlikte Türkiye hakkında şöyle konuşmuştu: Türkiye bir NATO ortağı ve onların buna uygun şekilde davranmasına ihtiyacımız var. Bize yardım ettikleri bölgeler oldu, ancak her zaman en etkin müttefikimiz olmadıkları bölgeler de var.

DIŞİŞLERİNDEKİ SIKINTILAR GİDERİLECEK Mİ?

DC'de şu an güç asker yönetiminde. Pompeo'nun da asker kökenli olduğunu varsayarsak, Savunma Bakanı Matris ile iyi geçineceği bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson döneminde, kurumun bütçesini %40 küçültmüş ve birçok diplomat ayrılmıştı.

Ankara dahil çok kritik yerlerde ABD'nin Büyükelçi ataması yapılamadı. Pompeo'nun, Trump ile günlük iletişimi olsa da, Trump'ın farklı görüşlerine Pompeo önümüzdeki dönemde bazen yenik düşebilir.

ABD'de Tillerson'ın gidişinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı McMaster'ın ve Adalet Bakanı Sessions'ın da görevden alınabileceği iddiaları sürekli konuşuluyor. İstifaları sürpriz olmaz. Tillerson ile beraber Trump döneminde ayrılan, istifa eden veya ettirilenlerin sayısı toplam 20 oldu.