Türkiye’nin gücünü Suriye sınırında hissettim

Darbe
girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ
'cüler tarafından helikopterden açılan ateş sonucu 15 yerinden yaralanan doktor M. Celal Almaz, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin yaralarını sarmak için gönüllü oldu. Gazi doktor, sınırın sıfır noktasından SABAH'a konuştu:
"Harekât başladığında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurdum. Afrin'de görevlendirilmek istedim. Emir geldiğinde çok duygulandım.
Ankara'dan beraber yola çıktığımız ekipten kimseyi tanımıyordum. Ama şu an kırk yıllık dost gibiyiz. Hepimiz ulvi bir gaye için gönüllü olmuş memleket sevdalılarıyız. Gazilerimiz için canla başla koşturuyoruz. Suriye
'de normal şartlardaki sağlık hizmetinden çok daha kaliteli bir hizmet ayaklarına götürüldü. Türk askerini bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Devletimizin gücünü Ankara'nın göbeğinden çok Suriye sınırında hissettim.
14 Mart 1827 modern anlamda ilk cerrahhanenin kuruluş tarihi. Anadolu'da ilk tıp bayramı kutlaması, 1919'da İstanbul'daki işgali protesto eden tıbbıyelilerce gerçekleştirildi. 14 Mart Tıp Bayramı'nın 99. yıldönümünde yılın doktoru seçildim. Bu tarif edilmez bir gurur kaynağı. 15 Temmuz
'da gördüm ki biz de o ecdadın torunlarıyız. Bu kutlu yolda adı FETÖ, PKK, YPG ne olursa olsun onlarla can siparene mücadele edeceğiz. Bu kutlu yolda Sayın Erdoğan'ın sonuna kadar arkasındayız."