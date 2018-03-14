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Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş Edremit ilçesine bağlı 'ndeki evine giderken kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:53
Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Van'ın Edremit ilçesinde bir güvenlik korucusu, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan ilçesine bağlı 'ndeki evine giderken kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü saldırganların bulunması için özel ekip kurarak, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu
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