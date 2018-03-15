ABD'li analist Rick Francona'dan Türk ordusuna övgü

CNN'de Afrin hakkında değerlendirmelerde bulunan analist Rick Francona," YPG'li teröristlerin Türkiye'nin askeri gücüne karşı koyamayacağını" söyledi. Ayrıca Francona, "teröristlerin Türkiye'nin gücüne asla karşı duramayacağını" da söyledi.

Amerikalı analist, Afrin'de YPG'nin şansı olmadığı belirtti!

"AMERİKA YPG'Yİ YARI YOLDA BIRAKTI"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Rick Francona sözlerine şöyle devam etti: CNN'de ekrana gelen programda Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Amerikalı askeri analist Rıck Francona, ülkesinin Afrin konusundaki tavrını da ortaya koydu. Afrin'de kantonuna muhtemelen bir çözüm getirileceğini düşünüyorum. Terör örgütleri buradan vazgeçmek zorunda kalacaktır. Çünkü Türkiye'nin ateş gücüne karşı duramazlar. Ama bence asıl karşılaşma teröristlerin doğuya doğru ilerlemeye çalıştıklarında olacak.