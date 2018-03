Arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan şunları söyledi:Yaptığımız yatırımlar ve getirdiğimiz hizmetlerle ülkemizi büyütürken, bu başarıları elbette dikensiz gül bahçesinde dolaşır gibi elde etmedik, çok çileler çektik. Şu anda Afrin, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı, bunların hepsinin bir bedeli var. Zannediyor musunuz dünya Türkiye'ye yardım ediyor? Hayır. Bunların hepsi cambaz. Bütün imkanlarımız, güçlerimiz milletimizindir.Afrin'e biraz daha yaklaştık. Biz Batı gibi gidip de sivilleri vurmuyoruz. Irak'ta onbinleri, yüzbinleri öldürenler, önce bunun hesabını versinler. Bunların hesabını veremeyenler, kalkıp da Türkiye'ye hesap sormaya yeltenmesin. Türkiye, eğer sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, şu anda Afrin çoktan bitmişti. Önce siviller, arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmet'im, o yavrum, yere atılan Kuran-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, kafir, bunların akıbeti belli, ila cehenneme zümera.Dün Fırat Kalkanı Harekâtı'nda güya dünyanın en tehlikeli, en vahşi, en acımasız en donanımlı terör örgütü olan DEAŞ'ı karşımıza diktiler. Diyorlar ki "DEAŞ'a karşı savaşacağız." Ama DEAŞ'ı bizim karşımıza dikiyorlar. Biz 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, ondan sonra ileri doğru El Bab'a indik ve tekrar aynı şeyi söylediler; "DEAŞ'a karşı mücadele." Yalan söylüyorsunuz yalan, dürüst değilsiniz. Zeytin Dalı Harekatı'nda yine aynı afra tafrayla karşımıza çıktılar.Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen, Batı medyası tarafından allanıp pullanan teröristler girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtı. Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen savunma ve tahkimat yöntemleriyle donatılmış dağlar, tepeler, yerleşim birimleri kahraman askerlerimiz ve mütevazi imkanlarımızla eğittiğimiz ÖSO mensupları tarafından birer birer ele geçirildi.O dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? (Muhtarlardan Amerika sözleri üzerine) Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptı. O teröristlerde bu kadar akıl yok.Bölücü örgütün saflarında sadece PKK'lılar, PYD'liler değil, aynı zamanda DEAŞ'lıların ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş cani ruhlu haçlı artığı tipler var. Hiçbiri de bizim Mehmetçiklerimizin karşısında varlık gösteremedi. Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacak olan teröristler de daha biz gelmeden arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Tabii bu durumda bile alçaklığı elden bırakmıyorlar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafı bugün, yarın kapanacak inşallah.Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Menbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız. Artık kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit ve tedip etmesine izin vermeyeceğiz.Suriye'de ve Irak'ta önce rejim, ardından terör örgütleri, daha sonra da güya onlarla mücadele adına bölgeyi kana ve ateşe boğanlar 1 milyon insanın ölümüne yol açarken, bunlara sormak lazım, aklınız neredeydi? Peki niçin hala birileri Esad'ı korumanın gayreti içine giriyor.Terör örgütlerine her türlü desteği sağlayanlara,ülkelerinde büroda açtıranlara söyleyecek sözüm yok. NATO'daki stratejik ortağınla beraber olmayacaksın. Sonra da kalkıp terörle mücadelede ders vereceksin. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz.CumhurbaşkanıErdoğan Turkuvaz Medya'nınbaşlattığı OkumayazmaSeferberliği Kampanyasıile ilgili şunları söyledi:"Bugünün Türkiye'sindehala okuma yazma bilmeyeninsanlarımızın bulunmasınıasla kabul edemeyiz. Eşimlebirlikte 1 Şubat 2018 itibarıylahala 2 milyon 462 binolarak tespit edilen okumayazma bilmeyen vatandaşlarayönelik yeni bir seferberlikbaşlattık. Halen 275 binvatandaşımızın kayıt yaptırdığıkampanyamızın daha dagenişlemesini arzu ediyoruz.Muhtarlarımız olarak sizdenricam şudur, mahallelerinizdekiokuma yazma bilmeyenvatandaşlarımızı ve diğerülkelerden gelmiş olan misafirlerimizitespit ederek bukurslara gitmelerini sağlamanızdır.Böylece bu hayırlı iştesizlerin de katkısı ve sevabıolacaktır."İstiklal Marşı'nın anlamını ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış olması olmaması. Güfte var ama istenilen beste yok. 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, marşımız da yok. Fırat Kalkanı, Afrin ile ilgili Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Evde torunum bile maşallah Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif'in, Çanakkale ve İstiklal mısraları kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da mevcut değil. Şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.""Biz güçlü olmazsak kendimize de kimseye de faydamız olmaz. Mesela Yunanistan ekonomik krize düştüğünde AB, yüzlerce milyar euro ile onu destekleyebilir. Petrolü, doğalgazı olan ülkeler sıkıntıya düştüğünde paralarının hürmetine kendilerine çok büyük destekler verebilirler. Ama Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı olduğu anda şunu bilesiniz ki o zaman bu yardımlar gelmez ve gelmiyor da. Ama öyle de olsa, böyle de olsa biz ne dedik. Kendi göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz."