Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mutki'nin Kavakbaşı beldesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla dün, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Temas araması faaliyetinde tespit edilen toprağa gömülü bidon içindeki el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, el telsizi, 70 pil ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.