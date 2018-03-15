"CHP'liler sazan gibi atladılar"

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Şeytan dürttü, ortaya bir fit attım: CHP seçimleri boykot etsin...

Öyle ya, madem hem yeni Anayasa'ya hem seçim kanununa karşı çıkıyorsun... Akıl ve mantık bunu gerektirmez mi? Kurallarını beğenmediğin maçta oynamazsın.

Bazı kişiler sazan gibi atladılar.

Çok güldüm.

Boykotu CHP içinden dile getirenler oldu.

Boykotu CHP dışından da dile getirenler oldu. Bazı basın amigoları fikri benimsediler, CHP'ye bu yolu göstermeye kalktılar:

"Kazanamayacağın belli, bari mızıkçılık et!" Çok güldüm.

Tabii hiçbir çakalın aklına kaynak göstermek, fikrin bu fakire ait olduğunu belirtmek gelmedi. Daha da güldüm.

Böyle bir boykota Kılıçdaroğlu'nun çapının da, ufkunun da, yüreğinin de yetmeyeceğini biliyordum. Ayrıca başkan böyle bir teklifle gelse parti içinde kıyamet kopardı... Meclis koltukları ve de maaşlar elden gidecek, iyot gibi açıkta kalacaklardı...

Öte yandan, böyle bir boykot iktidarı çok zor durumda bırakırdı.

"Meşruiyetini" tartışmalı hale getirirdi.

Ama CHP'nin derdi bu değildi.

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