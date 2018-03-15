Deniz Harp Okulu’nun 4 subayına darbe davası

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu'nda meydana gelen darbe faaliyetlerine ilişkin dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, dönemin Deniz Harp Okulu Dekanı Kurmay Albay Çetin Özaktan ile dekan sekreteri Yarbay Şükrü Bostan, Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Albay Fehmi Türksever ve İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Basri Vural'ın "Meclisi, Hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, silahlı terör örgütü üyeliğinden ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.