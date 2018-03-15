Doktora saldıranın teröristten farkı yoktur

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına kalkan elleri affetmenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Bunların teröristten hiçbir farkı yoktur. Bizim için teröristlerin konumu neyse onların konumu da odur" dedi. Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu müjdesini de verdi. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 486'ya çıktığını belirten Erdoğan ayrıca şunları söyledi:(PYD-YPG) Ey Amerika, bunlar PKK'nın ta kendisidir. 'PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorum' diyorsun ama senin askerin, subayın PYD'ye Amerika'nın kokartını takıyor, onunla kol kola, yan yana benim askerime karşı savaşıyor. Geri adım yok, sonuna kadar.(Suriye) 911 kilometre sınırımız var, kolay değil. Amerika'nın, koalisyon güçlerinin burada sınırı mı var? Ne işleri var burada? Niye geliyorlar? Kimi korumaya geliyorlar? Kendilerine bunları hep söyledim. Sayın Tillerson'a özellikle anlattım. Siz bu silahları buraya niye getiriyorsunuz? Kime karşı getiriyorsunuz? Bu sınırın ötesinde sadece biz varız. 20 tane üs kurdular oraya. Peki bu üsler burada niye var? Akla iki şey gelir, ya Türkiye ya İran. Herhalde Rusya'ya karşı bu işi kullanacak değil. O zaten 3. Dünya Savaşı'nın ifadesi anlamına gelir.Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Genç, dinamik nüfus asıl sermaye.