En anlamlı bağış

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Konya'da devlet korumasındaki 55 kimsesiz çocuk, Afrin harekâtına katılan Mehmetçiğe destek olmak için harçlıklarından biriktirdikleri 3 bin 600 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çocuk evleri sitesindeki 13-18 yaş grubundaki 55 çocuk kendi istekleri ile başlattıkları kampanya kapsamında, biriktirdikleri harçlıklarını merkez bünyesinde oluşturdukları yardım kutusunda topladı. Aynı zamanda öğrenci olan çocukların biriktirdiği 3 bin 600 lira, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Merkezdeki 5 çocuk ise devletin her ay düzenli olarak kendilerine verdiği 120 liralık harçlığın tümünü bağışladı. Yardım kampanyasına katılan çocuklar Mehmetçik için birer de mektup yazdı. Merkezde kalan öğrencilerden Şahin Başçiftçi mektubunda, "Sevgili asker abilerim sizinle gurur duyuyoruz. Gözünüz arkada kalmasın, aileniz önce Allah'a sonra da bize yani Türkiye'ye emanet" yazdı.