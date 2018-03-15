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Eski dekana FETÖ'den hapis cezası

Eski Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Şahin, 10 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 17:07
Eski dekana FETÖ'den hapis cezası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemsettin Şahin'e 10 yıl 45 gün hapis cezası verildi.

Tokat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Şahin ile avukatı katıldı.

Sanık Şahin, yaptığı son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 10 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Eski dekana FETÖ'den hapis cezası
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