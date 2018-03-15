FETÖ’cü danışmanın cezası onandı

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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul'u "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı listeden ByLock kullanıcısı çıkan danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, 6 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Gürsul hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. KHK'yla İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Gürsul'un ABD'deki FETÖ imamı A.H.P. ile yazışmaları ortaya çıkmıştı. Gürsul'un ByLock'u 8 Kasım 2014'te telefonuna indirdiği saptanmış, Silivri Cezaevi'nde tutuklu danışmanın kriptolu uygulamaya 176 kez giriş yaptığı ve uygulamadan 256 kez mesaj gönderdiği belirlenmişti.