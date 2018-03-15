FETÖ’cü savcı soruşturması yeniden yargılama nedeni

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'da2016 yılının başlarında başlatılan "yasadışı telefon dinleme", soruşturmasını yürüten savcı takipsizlik kararı verdi. İtirazlar da sulh ceza hakimliğince reddedildi. HSYK itirazları reddeden hakimlerden bazıları hakkında FETÖ bağlantıları nedeniyle işlem yaptı. Suçtan mağdur olan kişi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında kendisini mağdur eden bu olayın soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Yargıtay 12'nci Dairesi de takipsizlik kararını kanun yararına kaldırdı. Şimdi Samsun Başsavcılığı soruşturmayı yeniden açarak gerçekten suç delili bulunmadığı gerekçesiyle mi yoksa ideolojik nedenlerle mi takipsizlik kararı verildiğini yeniden değerlendirecek.