FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada flaş karar

FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin davada, 11 sanığa 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

11 SANIK HAKKINDA KARAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9'u tutuklu 11'i sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklara 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, o dönemde üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan tutuklu sanıklar Abdullah Sayın, Ahmet Bostan, İbrahim Çam, Yavuz Selim Söylemez, Emir Şahin, Ahmet Berk Kurtuluş ve Doç. Dr. Aşkın Şeker, Doç. Dr. Hakan Kaptan, okutman İbrahim Selçuk Ardıç ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Beyza Gürcü ve Ali Delice de duruşmada hazır bulundu.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ SORULDU

Duruşmada son sözleri sorulan sanık ve avukatları haklarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Sayın, Ahmet Bostan, Ahmet Berk Kurtuluş, Emir Şahin ve Yavuz Selim Söylemez ile tutuksuz sanıklar Ali Delice ve Beyza Gürcü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar İbrahim Selçuk Ardıç, Hakan Kaptan ve Aşkın Şeker'i 6 yıl onar ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıkların tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuklu sanık İbrahim Çam'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkındaki "ByLock, Bank Asya hesap hareketleri ve Digitürk'ten ayrılma (örgüt talimatı üzerine)'' ve sosyal medya paylaşımları ile elde edilen diğer delillere yer verilmişti.

Sanıkların Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği vurgulanan iddianamede, "ByLock" isimli programı kullanmaları, örgu¨tu¨n çağrısı u¨zerine Bank Asya'da ya yeni hesap açıp ya da açılmış hesaplara para yatırmaları, Digitu¨rk platformundan çıkmaları ile tu¨m deliller ışığında sanıkların "FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨ u¨yesi olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sürecinde 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.