Hrant Dink cinayeti davası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 22. duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 5 tutuklu sanık katıldı. 9 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından başlayan duruşma, tutuksuz sanık, dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlilerinden Ecevit Emir'in savunmasının alınmasıyla devam etti.