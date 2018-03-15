Afrin'de sona gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmeye devam edileceğini açıkladı. Bölgede terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonların devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında Kuzey Irak'a da operasyona düzenleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'e operasyon sinyalini verdikten sonra IKBY eski başkanı Barzani de Türkiye'nin Kandil'e yapacağı operasyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Afrin'de büyük darbe alan terör örgütlerine bir darbe de Bağdat ve Erbil yönetiminden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'e operasyon yapılacağı sinyalini verdikten sonra Irak hükümeti terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye başta Sincar olmak üzere Kuzey Irak'ı terketmeleri için 10 gün süre verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG-PYD ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ÖSO'nun 54 gün önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamın terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye ağır darbe vuruldu. TSK ve ÖSO'nun Afrin'in merkezine yaklaşmasıyla birlikte bölge halkı zulümden kurtarıldığını ifade etti. Direniş göstermeden kaçan teröristler Münbiç'e doğru kaçmaya başlarken aynı şekilde de örgütte çözülmeler de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'e operasyon yapılacağı sinyalini verdikten sonra terör örgütleri elebaşlarını büyük korku sardı. Terör örgütü PKK/YPG'nin kendi içinde de çözülmeye başladığı görülüyor. Teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinden kaçan terör örgütü sorumluları sorguya çekildi. Daha sonra kaçan bu sorumlular diğer terör örgüt üyeleri tarafından infaz edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı olan Murat Karayılan 19 Şubat'ta Kefer Cenne'ye gelerek bölge sorumlularına "Türkiye daha fazla ilerlemeyecek" talimatını vermişti.

"TÜM BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

OSÖ askerleri, Türkiye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini ve Türkiye'ye çok şey borçlu olduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin Kandil'e yapacağı askeri operasyonda yer alarak Türkiye'ye olan borçlarını ödemek istiyor.

OSÖ askerleri, "Terör örgütü PKK'nın bulunduğu tüm bölgeleri temizleyeceğiz. Türkiye'ye çok şey borçluyuz. Türkiye halkımıza sahip çıktı. Türk ordusu ülkemizi terör örgütlerinden kurtarmak için bizimle omuz omuza savaşıyor. Buna karşılık olarak bu borcumuzu ödememiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.