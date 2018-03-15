"Kendilerinden olmayan insanlara zulüm yaptılar"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan köylerde yaşayan insanlar, acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kurtarılan köylerde yaşamını sürdüren halkın güvenliğini sağlarken, teröristlerin yıllarca mağdur ettiği insanların ihtiyaçlarını gidermek için de yoğun bir çaba sarf ediyor.

YPG/PKK zulmü altında yaşadıkları korku dolu günleri unutup normal hayatlarına dönmeye çalışan Suriyeli aileler, topraklarını özgürleştirip kendilerine her türlü desteği sağlayan Türk askerine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.

Türkiye sınırına yakın Surki köyünde besicilik yapan 57 yaşındaki Salih Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin teröristlerin işgalinden kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadıklarını belirtti.

Yaşadıkları toprakları özgürlüğe kavuşturan Türk askerine dua ettiklerini vurgulayan Hammud, savaştan önce Halep'te yaşadığını ve ata mesleği olan besiciliği uzun yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE'YE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Hammud, Halep'te çatışmaların yoğunlaşması üzerine evini ve arazilerini bırakıp Afrin'e göç ettiğini belirterek, teröristlerin son yıllarda halk üzerinde baskılarını artırdığını, her anlamda kısıtlamalara maruz kaldıklarını söyledi.

Hayvanlarını merada otlatabilmek için para ödemek durumunda kaldığını vurgulayan Hammud, şöyle konuştu:

"Yıllarca çok acılar çektik, her yılımız sanki 10 yıl gibi geçti. Ailem ve hayvanlarım için yaklaşık 5 yıldır evimden uzaktayım. Zaten Halep'teki arazilerimin de gasbedildiğini öğrendim. Burası rahat olur diye geldik ama umduğumuzu bulamadık. Belli yerlerde ve otların olmadığı alanda hayvanlarımı beslemek zorunda bırakıldım. Üstelik bunun için aylık 50 bin lira vermek zorunda kaldım. '50 bin çok değil mi' dediğimde 'tamam, 70 bin ödeyeceksin' dediler. Mecburen ödedim."

Teröristlerin, kendilerinden olmayan insanlara zulüm ettiğini, evlerini ellerinden aldığını anlatan Hammud, "Biz de büyük sıkıntılar yaşadık. Yıllardır hayvanlarıma bakabilmek için her ay yüklü miktarda para vermek zorunda kalıyordum, üstelik çıktığım meralar da sınırlıydı. Allah'a şükür şu anda verimli otlaklara hayvanlarımı özgürce götürebiliyorum." ifadelerini kullandı.

''TÜRK ASKERİ YEMEKLERİNİ BİZİMLE PAYLAŞTI, İLAÇ İSTEDİM GETİRDİ, TORUNLARIMA SÜT VE MAMA ALDI''

"Türkiye'ye bize bunu sağladıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır" diyen Hammud, şunları kaydetti:

"Köy teröristlerden temizlendikten sonra Türk askeri yanımıza geldi ve artık özgür olduğumuzu söyledi. Yemeklerini bizimle paylaştılar. İlaç istedim hemen getirdiler, torunlarıma süt ve mama aldılar. İnşallah bundan sonra tüm Suriye özgürlüğüne kavuşur."

Köyde kardeşleri ve kuzenleriyle, kuzularla oynayarak vakit geçiren Hammud'un torunlarından 5 yaşındaki küçük Yasmin de askerlerin kendisine oyuncak, şeker, kalem ve defter getirdiğini, okula gitmeyi çok istediğini dile getirdi.

Köy sakinlerinden Fehed el Gazi ise bir daha teröristlerin gelmeyeceğine inandığını, yıllarca çocuklarının elinden alınıp zorla savaştırılacaklarından korktuğunu aktardı.

Gazi, bölgenin özgürleştirilmesinin ardından bir süredir rahat uyuduklarını, kendilerini YPG/PKK teröründen kurtaran TSK ve ÖSO mensuplarına dua ettiğini sözlerine ekledi.