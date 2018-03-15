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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün TSK içerisindeki yapılanmasında ankesörlü telefondan iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 askerden 15'i yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:17
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alanlara yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 36 askerden 15'i gözaltına alındı.

36 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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