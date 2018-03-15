Pompeo’lu Trump’ın dört Türkiye seçeneği

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Sorumlu rekabet stratejisi her şeyden önce ABD'nin Türkiye'nin yeni duruşunu ve bir bölgesel güç olarak milli çıkarlarını bağımsız şekilde savunmasını kabul etmesi anlamına geliyor.

Ayrıca, bu seçenek sayesinde Amerikan yönetiminin Türkiye gibi hayati önemdeki bir aktörü tamamen Rusya, Çin ve İran'a 'kaptırmama' endişesi de güvence altına alınacaktır.

Zaten bir şekilde Türkiye ile bağlarını koruma politikası izleyen Trump yönetiminin, sadece Rusya ve İran'a değil İngiltere, Fransa ve Almanya'ya karşı da Türkiye'yi bir güç olarak gördüğünü unutmayalım.

Ancak her şeyin farkındaki Türkiye, Batı ile 'Batı sonrası Batı' arasındaki mücadeleninkendisine sunduğu fırsatları sonuna kadar kullanan bir siyaset izliyor.

Bu nedenle, ABD'nin yeni dönemde Türkiye'yi karşı cepheye itmekten çekinen daha özenli ve sorumlu bir siyaset izlemek dışında başka seçeneği yok.

Diğer bütün tercihler ABD ile iplerin kopması demek.

Eminiz ki böyle bir sonuç, Woody Allen'ın mizahtan yoksun haline benzetilen Mike Pompeo için de Tillerson'dan daha beter sinematografik bir trajedi anlamına gelecektir.

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