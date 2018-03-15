Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, farklı yer ve olaylarda çekilmiş çocuk fotoğrafları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı. Terör örgütüne yakın hesaplar, sosyal medyada farklı yerler ve olaylara ilişkin çekilmiş çocuk fotoğraflarını Afrin'de çekilmiş gibi paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:14
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

"Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma'da Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

TERÖR YANLISI HESAPLAR, İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI ÜZERİNDEN DE MANİPÜLASYON YAPMAYA ÇALIŞTI

Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk yer alıyor.

Propaganda hesapları daha önce de Esed rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

PKK yandaşlarından New York sokaklarında Afrin yalanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN