Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Mustafa Ogün, Saime Karabacak ile tutuksuz sanıklar Ayşe Sarıçobanoğlu, Yılmaz G, Şeyda Güzel D, Ömer Faruk K. ile Davut Y. ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar, son savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mustafa Ogün'ü 6 yıl 3 ay, Saime Karabacak'ı 2 yıl 1 ay ve Ayşe Sarıçobanoğlu'nu 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıkların tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.