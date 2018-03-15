Teröristlerden Afrinli sivillere ‘Kara Hapishane’ tehdidi

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'deki PKK/YPG ve DEAŞ terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 54'üncü gününde devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılmasıyla birlikte operasyonda 3'üncü aşamaya geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin şehir merkezine gerçekleştireceği operasyon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.Teröristlerin Afrin'in dört bir tarafında kazdığı hendek ve siperler yüzünden bölgeye zırhlı araçların dışında çok sayıda iş makinesi gönderildi. Bölgede yaşayan halkın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için de güvenlik koridoru açan TSK, Afrin şehir merkezinde terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanıyor.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonları için bölgeye sevk edilen PÖH ve JÖH timlerine hazır olun talimatı verildi. Mehmetçiğin teröristlerin savunma hatlarını kırarak kısa sürede Afrin şehir merkezine ulaşması psikolojik üstünlüğün de TSK'ya geçmesini sağladı.Mehmetçiğin Afrin yürüyüşü devam ederken şehir merkezinde ve çevresindeki köylerde bulunan siviller de konvoylar şeklinde güvenli bölgelere geçiyor. Teröristlerin tüm baskılarına rağmen operasyon bölgelerinden çıkıp yollara düşen yüzlerce aile yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarla birlikte kamyon, kamyonet ve otomobillerine binip yollara düştü. Aracı bulunmayan siviller ise yaya olarak güvenli gördükleri daha önceden teröristlerden temizlenen köylere geldikleri görüldü. Azez yakınlarında bulunan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Katme, Kefer Cenne ve Bafelyun köyü çevresine gelen sivillerin bir kısmı da bölgedeki zeytin tarlalarında beklemeye başladı.Afrin çevresindeki köylerden birinden kaçan Basselhaya köyünden Azez'e doğru gelen Ömer Hemo terör örgütünün zulmünü ve yaşadıklarını şöyle aktardı: "Azez'e gelmeden önce 3 köy değiştirdik. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca teröristler evimize geldi. Bizi Afrin yakınlarındaki başka köye göç etmeye zorladı. Türk askeri o köye yaklaşınca daha içeri doğru bizi çekmeye başladılar. En sonunda direndik. Afrin'e gitmek istemediğimizi söyledik. Bizi Afrin'deki girenin bir daha çıkmadığı 'Kara Hapishane'ye (Hapse Reş) atmakla tehdit ettiler. Evlerde saklandık. ÖSO ve Türk askerini görünce beyaz bayrak salladık. Bizi iyi karşıladılar. Yardım ettiler. Şimdi güvenli bölgere gidiyoruz. Operasyon bitince eve döneceğiz."Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek isteyen sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, TSK'ya ait İHA tarafından kaydedildi. İHA görüntülerinde, teröristlere ait bir dozer sivillerin oluşturduğu araç konvoyunun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor. Halk bu sırada dozere engel olmaya çalışıyor ve teröristlere büyük tepki gösteriyor.