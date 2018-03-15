Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Teröristlerden Afrinli sivillere ‘Kara Hapishane’ tehdidi

Teröristlerden Afrinli sivillere ‘Kara Hapishane’ tehdidi

TSK’nın açtığı tahliye koridorundan güvenli bölgelere geçen aileler: Teröristler direnen sivilleri girenin bir daha çıkamadığı ‘Kara Hapishane’ye atmakla tehdit etti.

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:36
Teröristlerden Afrinli sivillere ‘Kara Hapishane’ tehdidi

Afrin'deki PKK/YPG ve DEAŞ terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 54'üncü gününde devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılmasıyla birlikte operasyonda 3'üncü aşamaya geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin şehir merkezine gerçekleştireceği operasyon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Teröristlerin Afrin'in dört bir tarafında kazdığı hendek ve siperler yüzünden bölgeye zırhlı araçların dışında çok sayıda iş makinesi gönderildi. Bölgede yaşayan halkın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için de güvenlik koridoru açan TSK, Afrin şehir merkezinde terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristlerden Afrinli sivillere ‘Kara Hapishane’ tehdidi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN