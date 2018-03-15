Türkiye Çiftlik Bank olayını konuşuyor! Sıla Aydın şifreleri anlattı...

"DAHA ÖNCE İNTERNETTEN BAHİS OYNATIYORDU"
Sıla Aydın eşiyle tanıştığı dönemde maddi durumunun iyi olmadığını, önce internetten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyledi.
Sıla Aydın, sisteme ilk parayı 16 yaşında bir çocuğun yatırdığını ve Mehmet Aydın'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı. Sıla Aydın'ın Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte
Sıla Aydın'ın ifadelerinden özetler: