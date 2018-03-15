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Türkiye Çiftlik Bank olayını konuşuyor! Sıla Aydın şifreleri anlattı...

Çiftlik Bank dolandırıcılık projesi nasıl doğdu? Sistem kendi içinde vatandaşları nasıl dolandırdı? "Çiftlik Bank" adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın soruşturma kapsamında eşiyle ilgili bütün detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:18
Türkiye Çiftlik Bank olayını konuşuyor! Sıla Aydın şifreleri anlattı...

"DAHA ÖNCE İNTERNETTEN BAHİS OYNATIYORDU"

Sıla Aydın eşiyle tanıştığı dönemde maddi durumunun iyi olmadığını, önce internetten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyledi.

Sıla Aydın, sisteme ilk parayı 16 yaşında bir çocuğun yatırdığını ve Mehmet Aydın'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı. Sıla Aydın'ın Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında dün 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte

Sıla Aydın'ın ifadelerinden özetler:

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Türkiye Çiftlik Bank olayını konuşuyor! Sıla Aydın şifreleri anlattı...
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