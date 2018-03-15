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Türkiye Çiftlik Bank olayını konuşuyor! Sıla Aydın şifreleri anlattı... Çiftlik Bank dolandırıcılık projesi nasıl doğdu? Sistem kendi içinde vatandaşları nasıl dolandırdı? "Çiftlik Bank" adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın soruşturma kapsamında eşiyle ilgili bütün detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:18