Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

Kılıçdaroğlu ve Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şunlar:
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel.