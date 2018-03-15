Haberler Gündem Haberleri Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 15.3.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 18:44