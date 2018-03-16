Afrin'de görev yapan doktor Usul: Hiçbirinin gözünde ölüm korkusu yoktu

Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için mücadele veren Mehmetçik'in vatan için yaptığı fedakarlıklar destanlara sığmaz. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Uzman Doktor Eren Usul, tanıklık ettiği duygu dolu kahramanlık hikayelerini anlattı.

OPERASYONDAN AYRILMAMAK İÇİN AĞRISINI SÖYLEMEDİ

Bölgede bir ay görev yapan Usul, ayağına top mermisi düşmesi sonucunda yaralanan bir askerin çekilen filminde ayağının iki parmağında kırık tespit edildiğini belirterek, "Ayağındaki şişlik fazlaydı. Ne zaman olduğunu sorduğumda kahraman askerimiz bana doğru eğildi ve sesini kısarak 'Hocam aslında top mermisi üç gün önce düştü. Operasyon bölgesinden ve görev yerimden ayrılmamak için komutanlarıma söyleyemedim. Ağrı ve sızısını üç gün çektim ancak gelebildim. Bunu siz de söylemezseniz sevinirim.' demişti.

"HEPSİ KENDİSİNDEN ÖNCE KARDEŞLERİNİN TEDAVİSİNİ İSTİYORDU"

Bir şey söyleyemedim sadece elini sıktım" dedi. Havan saldırısı sonrasında yaralanan ve Hatay'ın Hassa ilçesindeki devlet hastanesinde elele tutuşan sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özçam'a da ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını anlatan Doktor Usul, "Şarapnel parçaları vücutlarına isabet etmiş beş tane askerimiz vardı. Hangi askerimizin yanına gidip sorsam, 'hocam beni bırakın kardeşlerim nasıl' cevabını aldım. Hepsi kendisinden önce kardeşinin tedavisini istiyordu. O askerlerimiz ilk müdahaleleri boyunca ellerini bırakmadılar. Diğer ellerini ise ?UMKE ekiplerimiz tutuyordu. Hem yaralarını sarıyor hem gönüllerini alıyordu" dedi.

"HİÇBİRİNİN GÖZÜNDE ÖLÜM KORKUSU YOK"

Usul, "15 Temmuz gecesi Dışkapı Hastanesi'nde görev yaptığım acil servise gittim. O gece yaralı vatandaşlarımızın hiçbirinin gözünde acı ve korku görmemiştim. 1.5 yıl sonra aynı gözleri yaralanan askerlerde gördüm. Hiçbirinin gözünde ölüm korkusu yoktu. Kimi 4 aylık çocuğunu, kimi yeni ev lenmiş eşini bırakarak gönüllü olarak gelmişti. Bomba sesleri altında gözlerinde en ufak bir korku ve pişmanlık görmedim" dedi.