Afrin'in merkezi kuşatıldı

AFRİN'DE YPG ZULMÜNDEN KAÇIŞI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Siviller Afrin'den kaçıyor.
A Haber Afrin'de YPG zulmünden kaçan sivilleri böyle görüntüledi.
PKK LİDERLERİ AFRİN'DEN KAÇIYOR
PKK/PYD terör örgütünün Kandil'den gelen liderlerinin sivil araçlarla Afrin'den kaçmaya başladığı bildirildi. TSK'nın yürütmüş olduğu Zeytindalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de sıkışan terör örgütü ve sözde liderleri silah ve teçhizatlarını geride bırakarak şehri terk ediyor.
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