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Afrin'in merkezi kuşatıldı

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, son birkaç günde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 20:32
Afrin'in merkezi kuşatıldı

AFRİN'DE YPG ZULMÜNDEN KAÇIŞI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Siviller Afrin'den kaçıyor.

A Haber Afrin'de YPG zulmünden kaçan sivilleri böyle görüntüledi.

Afrin'de YPG zulmünden kaçış

PKK LİDERLERİ AFRİN'DEN KAÇIYOR

PKK/PYD terör örgütünün Kandil'den gelen liderlerinin sivil araçlarla Afrin'den kaçmaya başladığı bildirildi. TSK'nın yürütmüş olduğu Zeytindalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de sıkışan terör örgütü ve sözde liderleri silah ve teçhizatlarını geride bırakarak şehri terk ediyor.

PKK liderleri Afrin’den kaçıyor

Ayrıntılar geliyor

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Afrin'in merkezi kuşatıldı
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