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Antalya'da FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:14
Antalya'da FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 3 gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde örgütün gaygubet evi olarak bilinen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETO¨/PDY soruşturması kapsamında Manisa Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunun ve mahrem imam olduğu değerlendirilen A.C¸., Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunun ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu değerlendirilen S.Y. ve yine Antalya Sulh Ceza Hakimliğince hakkında aranma kaydı bulunun Y.A. olmak u¨zere u¨c¸ firari şüpheli yakalandı. Gaygubet evlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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Antalya'da FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 3 gözaltı
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