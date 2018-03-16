Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kim dinde reform istiyorsa o din düşmanıdır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dinde reform olmayacağını belirterek , "Kim dinde reform diyorsa o din düşmanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı bu tür düşünceye sahip olanlarla mücadele ile geçmiştir. Birileri başka bir noktaya götürmek istiyor" dedi. Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yapılanma içinde FETÖ, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri ve itikadi sapkınlıklara karşı halkı bilinçlendireceğini söyledi. İstismar edildiği için "alo Fetva" hattının da kaldırılacağını belirten Bozdağ, medya temsilcileriyle buluşmasında şunları söyledi:

DİNDE REFORM OLMAZ

Dinde reform olmaz, dinde reform yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı bu tür düşünceye sahip olanlarla mücadele ile geçmiştir. Kim dinde reform diyorsa o din düşmanıdır. Şimdi dinde reform demek dini değiştirmek demektir. Beğenmediğin yeri yontmak demektir. Şöyle öyle demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı ortadadır. Buradan birileri başka bir noktaya götürmek istiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği kendimizi güncelleyeceğiz. (...) Şimdi toplumun onca meselesi varken yani hiç alakasız konuları gündeme getirip oradan konuşmanın bir anlamı yok.