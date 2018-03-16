Çiftlik Bank’ın perde arkası

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı ise almış eline mikrofonu, "Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, buradaki 1 milyon insanı çeker misin kardeşim?" diye pazarlama yapıyor. Mehter marşları çalınıyor, okunan dualarda mazlum Müslümanlar'dan bahsediliyor ve hoca 15 Temmuz sürecinden, kafirlerden bahsedip topluluğa tekbir çağrısında bulunuyor ve kurdele kesiliyor.

Mehmet Çevik gibi ünlü bir oyuncu bu dolandırıcılığa nasıl alet olur? Çevik "Ben sadece reklamda oynadım" diyor ama açılış töreninde kürsüye çıkarken Basın ve İletişim Danışmanı olarak anons ediliyor!



O açılışta bulunan ya da bu açılışın görüntülerini izleyen aklı başında birçok insan bu tezgahın kurbanı olabilir ki, oldular.

Benim izlediğim görüntülerde Aydın'ın konuşmasına rastlamadım. Zaten o konuşsa dolandırıcıların yarattığı halkı hipnotize eden hava anında dağılır!

Çevik'in konuşması ise daha tehlikeli! Siyasetçilerin Türkiye üzerinde oynanan oyunları deşifre eden, askerlerimiz Afrin'de savaşırken halkı kenetlendiren konuşmalarından kopya çeken, toplumda oluşan milliyetçi algıyı dolandırıcılık için kullanan kirli bir konuşma bu!

Bunun toplum üzerinde yaratacağı etkiden bahsetmeme gerek yok herhalde.

Bu dolandırıcılık, '26 yaşında tombalak suratlı bir genç halkı kandırdı' diye geçiştirilmemeli. Devletimiz, Afrin operasyonunda oluşan milliyetçi duyguları, 15 Temmuz şehitlerini bile kurdukları tezgaha alet eden bu çakallardan acilen hesap sormalı.

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