Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılığın teyit edildiği görüşmede iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da ele alındığı kaydedildi.