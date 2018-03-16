Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk temsilcileri de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu ve Emre Hiper yönünden KOM'a yazı yazıldığını, ancak herhangi bir cevap gelmediğini söyledi. Başkan Dağ, BTK'dan gelen rapor kapsamında sanık Aydoğdu'nun savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Duruşmada ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Aydoğdu, BTK'dan gelen rapor neticesinde ek savunma yaptı.

Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor.

Mütalaada firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılması talep edildi.

Duruşma, İstanbul Başsavcıvekili Bölükbaşı'nın mütalaasını okumasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını öngörülüyor.

İddianamede, sanıklar Güray Tekinöz ve Turhan Günay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, firari sanık İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, Ahmet Şık'ın "PKK ve DHKP/C'' silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.?

