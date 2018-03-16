Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi… İşte TSK’dan gelen son dakika açıklaması!

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

(Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi)

3530 PKK/PYD/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.