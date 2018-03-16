FETÖ üyesinin itirafları ‘çalışma evlerindeki’ yapıyı ortaya çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hakim ve savcı olmak için oluşturduğu 'çalışma evlerine' yönelik ikinci dalga operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 68 hakim, savcı ve avukat adayından 34'ü yakalandı. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavlarını mercek altına alan polis, örgütün soru aktardığı hakim ve savcı adaylarının eğitildiği FETÖ'nün 'çalışma evleri'ndeki kişileri deşifre etti.



FETÖ'NÜN 'KRİPTO YARGI ORDUSU' DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan binlerce örgüt üyesinin deşifre edilmesinden sonra şimdi de 'kripto yargı ordusu' deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada örgütün hukuk fakültesini bitiren örgüt mensuplarından kripto hakim ve savcı yetiştirmek için 'çalışma evleri' oluşturduğunu tespit eden Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Ocak ayında yapılan operasyonun ardından 'çalışma evlerine' yönelik ikinci dalga operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Aralarında Ankara, İzmir, Adana, Afyon, Manisa, Çanakkale, Diyarbakır ve Eskişehir'in de olduğu İstanbul merkezli 28 ilde hakim, savcı ve avukat adayların bulunduğu FETÖ şüphelisi 68 şüpheli için 'çalışma evleri' olarak yer alan 76 adres tespit edildi. Sabaha karşı başlatılan operasyonda FETÖ şüphelisi 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



POLİS, 2014, 2015 VE 2016 YILLARINDA YAPILAN ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI SINAVLARINI MERCEK ALTINA ALDI

Öte yandan operasyonla ilgili çarpıcı detaylara da ulaşıldı. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavlarını mercek altına alan polis, hakim-savcı çalışma evlerinde kalan FETÖ'cü kadın-erkek hakim savcı adaylarının bilgilerine ulaştı. Aylarca dış dünyayla irtibatlarının kesildiği kripto hakim ve savcıların yetiştirildiği evlerdeki yöntemler polisin çalışması sonucu ortaya çıkarılırken, dı. Çoğu Ankara ve İstanbul'da bulunan kripto evlerin her birine kod ismi verildiği, her kod isim verilen evden sorumlu örgütün 'abi' ve 'abla' konumundaki şüphelilerin bulunduğu, bu evlerde cep telefonu kullanmanın yasak olduğu ve 6 aylık eğitimden sonra hakim savcı sınavlarına girdikleri tespit edildi.

FETÖ İTİRAFÇISININ VERDİĞİ BİLGİLER, ÇALIŞMA EVLERİ'NDEKİ GİZLİ YAPIYI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmalar kapsamında itirafçı olan bazı örgüt mensuplarının, kriptolu 'çalışma evleri' ile bu evlerde yapılan gizli çalışmaları polise tek tek itiraf etti.

FETÖ itirafçısı bir şüphelinin polise yaptığı itiraflarda, hakimlik ve savcılık sınavları dönemlerinde, sınava girmeden önce kendilerine çıkan soruların ezberletildiğini söylediği ortaya çıktı. Sınav sonrasında kendilerine gösterilen soru-cevapları sorumlu 'abi' ve 'abla' diye tabir edilen örgüt sorumlularına geri ilettiklerini kaydeden itirafçı, bu şekilde oluşturulan soru havuzunda bulunan soruların bir sonraki dönemde sınava girecek olan FETÖ mensubu hakim savcı aday adaylarına deneme sınavı adı altında ulaştırıldığını anlattı belirtildi.

Diğer yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 68 hakim, savcı ve avukat adayından 34'ü yakalanırken, firari 34 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.