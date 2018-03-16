FETÖ’cü 68 haine ağır müebbet talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki darbe toplantıları ve sonrasında Tugay'da yaşananlarla ve helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci subayların kaçış görüntüleri ilk kez yayınlandı. Mütalaasını hazırlayan savcı, 132 sanıklı davada 68 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

ADIM ADIM DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen davanın dünkü duruşmasına ilk kez yayınlanan görüntüler damga vurdu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir yer tutan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile aHaber kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı dava dosyasına 11 dakika 32 saniyelik görüntüler konuldu. Bu görüntülerde, 14 Temmuz'da yapılan darbe teşebbüsü planlama toplantısı ile 15 Temmuz ve sonrasında Topkule Kışlası'ndaki hareketliliğe yer veriliyor. 14 Temmuz saat 11.25'de görev yerleri farklı olduğu halde Ankara'dan darbe planlayıcıları olarak 66. Mekanize'ye gelen Murat Yanık, Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan'ın kışlaya girmesi görüntülere yansıyor. Tugay'ın güvenlik kameralarına, kışladaki ikinci darbe planı toplantısı ile Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Yarbay Osman Akkaya ve diğer subayların, savaşa gider gibi silah kuşandıkları da yansıdı. Görüntüler arasında ayrıca, darbeci hainlerin Vatan Caddesi'ne inmeye çalıştıktan sonra Tugay Haber Merkezi'ne dönüşü ile aHaber kanalı ve Doğan Medya Center'a giden cuntacıların yarattığı hareketlilik de dikkat çekti. En dikkat çeken detaylarından biri de, sabaha doğru darbeci askerlerin kışladan kaçışları ile Yunanistan'a kaçan darbeci helikopter personelinin 04.52'de kışladan ellerinde tabancalarıyla çıkışını gösteren görüntüler oldu.

AHABER BASKININA 27.5 YIL

Daha sonra savcı, 50 sayfalık mütalaasını açıkladı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında 68 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. aHaber'i basan darbecilere 27.5 yıl hapis istendi. 3 firari sanığın dosyası ayrıldı, 43 sanığa berat talep edilirken, 35 tutuksuz sanığın ise tutuklanması istendi.