‘İşimiz bitmedikçe Afrin’den çıkmayız’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Liseliler Destanı Yazıyor-Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi konulu hikaye, deneme, şiir yarışması ödül törenine katıldı. Erdoğan, ödül alanları kutladıktan sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi:Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar, kimler, teröristler. Bunlar oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin buralara tacizde bulundular. 100 civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı hep sabrettik. Artık dedik yeter ve Afrin Harekatı'nın talimatını verdik. Tüm kuzeydeki terör koridorunu Rabbimin lütfuyla temizlemeye başladık. Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir. Milletime sesleniyorum, hiç endişe etmesinler.Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekâtı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız, bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değil. Kendi iradesini kullanabilen bir ülke. Dolayısıyla orada işimiz bitecek. 3.5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yok. Bu sözlerin hepsi de bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Zira biz geleceğine güvenle bakan bir Türkiye'yiz.Birileri hesaplar yaptı. Güneydoğu'da oralarda kendilerine göre devlet kuracakmış. Birisi de çıktı paralel devlet diye başladı. Ondan sonra da 99'da bastırdı gitti. Pensilvanya'ya niye kaçtın gittin? Kursaydın ya devleti. Şimdi arkasını bir yerlere dayamış oralardan kendine göre aldığı güçle orada kaşane, Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşmişler. Oradan Türkiye'ye, dünyanın değişik yerlerine mesaj veriyorlar. Dedik ya inlerine gireceğiz. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin hepsinin inlerine girdik, giriyoruz.Hakkari'de 10 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Yani sadece Afrin'de değiliz. Gabar'da, Cudi'de, Hakkari'de, Tendürek'te buralarda da mücadelemiz devam ediyor. Çıkmış Avrupa Parlamentosu da karar alıyor. Sen ne yapıyorsun, ya dürüst olun dürüst.Yarışmamızın konusunun "Türkiye'nin darbeler tarihi ve 15 Temmuz milli irade zaferi" olarak belirlenmiş olması çok isabetli. O gece liseli gençlerimiz de meydanlardaydı. Onlar da bu darbeye karşı koydu.Türkiye'nin darbeler ve muhtıralar döneminin ardından doğan nispeten istikrarlı, ortamında büyüyen sizlerin bu tür durumlarda ne yapacağı sorusu büyüklerin zihnini kurcalıyordu. Bu milletin 7'den 70'e tüm fertleri yeri geldiğinde mayalarındaki cesaret ateşini yakabilmektedir.Pırlanta gibi gençliğimiz var. Gençlerimizden şöyle Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlere ve İstiklal Marşı şiirleri, Arif Nihat Asya'nın Bayrak, Fetih ve Dua şiirleri kıvamında nesillere sari şiirler bekliyoruz.Şiirdalında birinci Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Reyhan Can, deneme dalında birinci ��zel Muradiye Erkek Fen Lisesi İbrahim Ethem Alper, hikaye dalında birinci İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İkbal Nur Taşdelen oldu. Birinci olanlar, 15 bin lira para ödülü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir yurtdışı gezisine katılma hakkı kazandı.Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya, hatta kopartılmaya çalışılmıştır. Bugün genç bir kardeşimizin Fuzuli, Baki, Şeyh Galip bir yana Mehmet Akif'i, Ömer Seyfettin'i, Ahmet Haşim'i dahi anlamıyor olması dilimize yapılan suikastın sonucudur.Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini geride bıraktığımıza inanıyorum. Kadim Türkçe'nin önemli bir zenginliği olarak gördüğümüz Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesi önemli bir adım.Sigara alışkanlığıyla bir mücadele başlattık, önünü alamıyoruz. En yakın arkadaşlarımız dahi "Söz" diyor bırakıyor, bir ay sonra bakıyorsun leş gibi sigara kokuyor.Gençler ben sizi çok seviyorum. Okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Çünkü bu genç yaşta bizim gençlerimiz içtikleri bu sigaralarla ciğerlerini, kalbini adeta tehdit ediyor. Allah'ın bizlere emaneti olan bu vücudu hep birlikte koruyalım.