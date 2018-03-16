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Kadına çirkin saldırıya gözaltı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Kadına çirkin saldırıya gözaltı

İstanbul metrosunda başörtülü Kerime Pehlivan'a tüküren ve hakaret eden A.M. yine metroda yakalandı. Darülaceze'de temizlik görevlisi olarak çalışan Kerime Pehlivan geçtiğimiz günlerde işe gitmek üzere bindiği metrodan Bostancı İstasyonu'nda indi. Asansöre binmek isteyen Pehlivan'ın karşısına geçen bir erkek şahıs "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek tükürdü. Saldırı üzerine çok korkan Pehlivan eşi ile birlikte Bostancı Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri kamera görüntülerinden saldırganın kimliğini tespit etti. Şüpheli A.M. (36) dün öğle saatlerinde Altunizade Metro İstasyonu'nda yakalandı. Kerime Pehlivan tarafından da teşhis edilen A.M.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kadına çirkin saldırıya gözaltı
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