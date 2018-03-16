Kadınlarla birlikte ‘Sıfır Atık’ seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle iş, sanat, siyaset, medya, akademi ve spor dünyasından kadınlara "Sıfır Atık" özel temasıyla davet verdi. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davette konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Ben merkezli anlayıştan, insan merkezli anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum. 2 bin 920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek, 50 litre petrol tasarruf ettik. Bin 660 kilogram metali dönüştürerek 100 wattlık bir ampülü 2.5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Organik atıklardan elde edilen kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor." Davet sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da ilk günden itibaren projeye dahil olduklarını söyledi.