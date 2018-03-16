Merkel’e tebrik telefonu

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıErdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yeni federal hükümetin resmen göreve başlaması ve başbakanlık görevini yeniden üstlenmesi nedeniye Merkel'i tebrik eden Erdoğan, başarı dileklerini iletti.İki lider, Türkiye ile Almanya arasındaki diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri görüşmede, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler. Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu. Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi paylaşımında da bulundu. ANKARA