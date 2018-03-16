Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması

Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:48
Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri devam ediyor.

49 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

GÖZALTINA ALINAN 2009 POLİS KOLEJİ SINAVINA GİREN ESKİ ÖĞRENCİLER

Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!
PKK operasyonunda yakalanan kişi bakın kim çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN