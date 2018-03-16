Son dakika: TSK Afrin'e havadan bildiri attı

TSK, PKK/PYD-YPG, DEAŞ terör örgütleri tarafından Afrin'de kalkan olarak kullanılan sivil halkın Afrin'den güvenli bir şekilde ayrılması için havadan Arapça ve Kürtçe bildiriler attı.

Mehmetçikten teröristlere "Teslim olun" çağrısı

TSK'DAN BÖLGE HALKINA 'TERÖRDEN VE TERÖRİSTLERDEN UZAK DURUN' BİLDİRİSİ

TSK'nın attığı bildiri şöyle: "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz, size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakıp evlerinize dönün. TRT Radyosunu dinleyin."