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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 8 gözaltı

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:22
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 8 gözaltı

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ile Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Teröristlerden sosyal medyada kara propaganda

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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 8 gözaltı
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