Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 8 gözaltı

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ile Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.