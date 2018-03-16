Yerelde de işbirliği hazırlığı

AK Parti ve MHP, 2019 yılında yapılacak seçimlerde ittifak yapacaklarını açıkladı ve bu ittifakın isminin "Cumhur" olduğunu da duyurdu. İttifak yasasının çıkması ile birlikte iki partinin yerel seçimlerde de ittifak ya da herhangi bir işbirliği yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İttifak yasasının hazırlıkları sırasında yerel seçimlerde de ittifak yapılmasının yolunun açılması gündeme geldi. Kurmaylar düzeyinde bu anlamda bir çalışma da yapıldı. Ancak ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli buna sıcak bakmadı. Yerel yönetimler seçimleri ile ilgili bir düzenleme yapılmasını istemedi. Kulislerde fazla adaylı bir seçim olduğu için teşkilatların da görüşü doğrultusunda yerel seçimlerde ittak yerine "işbirliği" yapılabileceği konuşuluyor. Buna göre iki partinin çok güçlü olduğu, diğerinin hiç kazanma şansı bulunmadığı yerlerde işbirliğine gidilebileceği belirtiliyor. MHP'nin belediye başkanlığını kazanması çok düşük yerlerde (örneğin İstanbul gibi) belediye meclisi üyeliklerinde kontenjan vererek AK Parti adayını desteklemesi gibi formüller üzerinde duruluyor. Yerel seçimlerde MHP ve AK Parti'nin seçim kampanyasını yürütürken, adaylar arasındaki rekabette, nezaket kurallarına riayet edilmesi konusunda, kırıcı ve incitici söylemlerden kaçınılması konusunda her iki genel başkanın teşkilatları uyaracağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU