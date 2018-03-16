Yurtlardaki gençler Mehmetçiğe ışık tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Van 100'üncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, kaldıkları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için odalarının ışıklarıyla "Afrin" yazdı. Ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Mehmetçiğe destek sloganları attı.Bartın'daki Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Çeşm-i Cihan Yurdu'nda kalan öğrenciler de başlarına taktıkları fenerlerle bahçede "Afrin" yazısı ve hilal şekli oluşturdu.Siirt'in Eruh ilçesinde de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü" dolayısıyla "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Türk bayrağı ile Botanik Park Şehitlik Anıtı'na kadar yürüyen yüzlerce vatandaş, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.